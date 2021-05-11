Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 13.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 31,66 коп., до 74,35 руб., курс евро — на 8,68 коп., до 89,93 руб.
УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2021 года. Курс долл. США ...30.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 46 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США ...09.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 16 коп.
УрБК, Москва, 09.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2021 года. Курс долл. ...26.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2021 года. Курс долл. ...22.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...