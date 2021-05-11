Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 9 коп.

УрБК, Москва, 13.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 31,66 коп., до 74,35 руб., курс евро — на 8,68 коп., до 89,93 руб.