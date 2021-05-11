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Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. По состоянию на 13 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 52 тыс. 604 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 12 мая число безработных составляло 53 тыс. 341 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 737 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,5%.

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