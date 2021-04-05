Цены на жилье покоряют новые вершины

Цены на вторичном рынке Екатеринбурга практически каждую неделю покоряют исторические максимумы. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), на 3 мая средняя стоимость квартир в городе составляет 82 тыс. 874 руб. За последние четыре недели жилье подорожало на 0,7%, с начала года — на 4,8%.



Непрерывное обновление рекордного уровня цен продолжается почти полгода. 23 ноября 2020 года стоимость квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила значения от 16 февраля 2015 года, которые считались пиковыми почти шесть лет. После этого цены выросли еще на 7,9%.



По оценкам экспертов, квартиры на вторичном рынке в городе дорожают из-за активной господдержки строительного сектора.



«В январе-марте этого года мы наблюдали отголоски потребительского бума 2020 года. На первичном рынке пока продолжает действовать льготная ипотека и растут цены, и «вторичка», как всегда, с некоторым лагом догоняет новостройки», — отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.



Впрочем, аналитики УПН считают, что пик спроса на жилье в Екатеринбурге уже пройден. Поэтому в ближайшее время фаза активного роста цен на квартиры может завершиться.



«Текущий рынок жилья остается активным, но спрос уже не такой высокий, как в 2020 году. Во-первых, ипотечная накачка рынка происходила во многом за счет вовлечения в рынок покупателей с более низкими доходами. Этот резерв исчерпаем. Во-вторых, возросшие цены ограничивают спрос естественным образом. Поэтому текущий рост предложения, если он будет устойчивым, приведет к обострению конкуренции на многих рынках», — рассказал начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.



Отметим, что сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 5,2 тыс. квартир на вторичном рынке. За последние четыре недели объем предложения вырос на 3,4%.



Независимый финансовый аналитик Константин Селянин также считает, что в скором времени ситуация на рынке жилья заметно ухудшится.



«Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. С одной стороны, реальные доходы населения снижаются. С другой, растут цены на квартиры. У нас и до запуска льготной ипотеки они были достаточно высокими по сравнению с большинством стран мира. На мой взгляд, так долго продолжаться не может. Падение реальных доходов должно привести к снижению цен. Думаю, этот сценарий неизбежен», — полагает К. Селянин.



Напомним, по итогам 2020 года реальные доходы жителей Среднего Урала снизились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Это худшая динамика среди всех российских регионов. В среднем по стране реальные доходы за год сократились на 3%.



Еще один негативный фактор для вторичного рынка — возможный рост ставок по жилищным кредитам.



«Повышение Центробанком ключевой ставки (на 75 базисных пунктов за последние два заседания — прим. ред.) неизбежно вызовет подорожание ипотеки на «вторичке», что охладит спрос на квартиры. А с ростом процентов по банковским вкладам будет снижаться и инвестиционный интерес к недвижимости», — считает П. Луценко.



По оценкам экспертов, текущий рост на жилье можно назвать инерционным. Сейчас на рынке сложились все предпосылки для начала фазы охлаждения. В первую очередь речь идет о снижении доходов, росте цен на квартиры и удорожании ипотеки. Ситуация заметно осложнится, если российские власти в ближайшее время не продлят госпрограмму выдачи ипотечных кредитов под 6,5%, срок действия которой завершается 1 июля.