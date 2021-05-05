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Жители Екатеринбурга выбирают дизайн для парков

Жители Екатеринбурга выбирают дизайн для парковВ Екатеринбурге продолжается голосование за концепцию благоустройства одного из крупнейших парков России — «Преображенский» в районе Академический. Эта территория была выбрана по итогам рейтингового конкурса на включение в программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год. Еще одним объектом-победителем стал парк «Солнечные аллеи». Как отмечают в горадминистрации, именно от горожан сейчас зависит комфорт и привлекательность зеленой зоны в динамично развивающемся районе.

Напомним, по итогам рейтингового голосования парки «Солнечные аллеи» и «Преображенский» набрали примерно равное количество голосов — 68 тыс. 926 голосов и 68 тыс. 753 голоса соответственно. Председатель комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова пояснила, что в этой связи было принято решение включить оба проекта в муниципальную программу благоустройства. С 26 апреля 2021 года было запущено голосование по дизайн-проектам для зеленых зон.

«Сейчас идет голосование по выбору уже не объектов, а двух вариантов концепций их развития. И надо проявить свою активную гражданскую позицию, чтобы эти территории развивались и дальше. Сегодня каждый житель Екатеринбурга может сам определить, какая общественная территория для него наиболее важна и как она будет выглядеть в будущем», — рассказала Т. Благодаткова 12 мая в эфире программы «Главное в городе» на «41 канале».

По ее словам, предложенные горожанам дизайн-проекты двух общественных территорий достаточно интересные. «Солнечные аллеи» — это транзитная зона и одновременно место для отдыха и занятий спортом для детей и их родителей. Кто-то, к примеру, хотел бы видеть здесь много игровых площадок, а для кого-то более интересен вариант с большим количеством арт-объектов.

Для «Преображенского» парка еще в декабре 2020 года одну из концепций в ходе заседания совета по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга презентовал главный архитектор бюро ARCHINFORM Тимур Абдуллаев.

В ходе подготовительных работ проектировщики провели опрос среди жителей нового административного района уральской столицы и выяснили, какую инфраструктуру хотели бы видеть горожане в обновленном парке.

По итогам опроса архитекторы предложили реализовать проект в стиле Нью-Йоркского центрального парка. Здесь может появиться набережная, общественный центр, а также места для активного отдыха.

Авторы еще одного проекта предлагают сделать акценты на озеленении парка и развитой системе пешеходных троп. Все детали эскизов подробно расписаны на сайте программы «Формирование современной городской среды».

«Очень масштабный проект — благоустройство парка «Преображенский». Его площадь — более 50 гектаров, и таких парков в Екатеринбурге не создавалось давно. Это не просто территория для отдыха, а средообразующее общественное пространство, где будут сосредоточены крупные массивы деревьев для зон тихого отдыха, площадки для занятий спортом и для детского отдыха и многое другое. И здесь горожанам также предстоит определиться, как будет выглядеть эта территория после ее обновления», — отметила Тамара Благодаткова.

Как отметила глава комитета благоустройства, во всех концепциях подразумевается создание точек притяжения для различных групп населения. Тамара Благодаткова подчеркнула, что при выборе дизайн-проектов мнение горожан в обязательном порядке учитывается. Впоследствии специалисты и архитекторы вносят в проекты правки в соответствии с пожеланиями жителей города. Для точного подсчета голосов замеры проводятся через портал Госуслуг и сайт программы «Формирование современной городской среды».

При этом глава комитета по благоустройству подчеркнула, чтобы в голосовании принимали участие не только жители районов, где расположены обсуждаемые проекты.

«Мы с вами вместе выбираем объекты, и проявить свою активную гражданскую позицию стоит. Это касается и тех, кто живет в других районах, поскольку они могут переехать в новые, современные районы города», — сказала Тамара Благодаткова.

Голосование по выбору дизайн-проектов для парков «Солнечные аллеи» и «Преображенский» продлится до 30 мая 2021 года.

Парк «Преображенский» в Академическом районе — один из крупнейших городских парков в России. Компания «РСГ-Академическое» с нуля создала абсолютно новое общественное пространство на территории 49,5 га. Здесь уже сформирована стартовая инфраструктура — создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, workout-зона, велопешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки.

Парк уже стал любимым местом для прогулок, отдыха и фотосессий для многих горожан, причем во все времена года. Летом здесь проходят семейные мероприятия, зимой открывается ледовый городок и большой каток. На территории «Преображенского» парка располагается храм Святых Божиих Строителей, есть популярные среди жителей и туристов арт-объекты, среди которых скульптуры северного оленя и Птицы Счастья, инкрустированной уральскими самоцветами.

Изображение предоставлено архитектурным бюро ARCHINFORM

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