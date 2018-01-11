В правительстве РФ предлагают скорректировать процедуру банкротства

УрБК, Москва, 13.05.2021. В России подготовили законопроект, который должен скорректировать процедуру банкротства. Об этом во время заседания правительства РФ сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин.
По его словам, законопроект разрабатывается для помощи предпринимателям спасти свое дело. В частности, в правительстве РФ предлагают отказаться от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление при проведении процедуры банкротства.
«Мы предлагаем применять реабилитационную и ликвидационную процедуры. Теперь кредитор или должник получит возможность обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов. Но если бизнес уже невозможно спасти, то ликвидация должна проходить как можно быстрее, а проведение торгов по продаже активов должника — по четким правилам. Узнать о таких аукционах можно будет через новую информационную систему. Она станет работать как платформа электронной коммерции, чтобы повысить прозрачность процедуры и снизить риски со стороны недобросовестных арбитражных управляющих», — сказал М. Мишустин.
Изменения законодательства, регулирующего процедуру банкротств, нужны не только должнику, но и всем участникам процесса. За прошлый год только 5% требований кредиторов были удовлетворены. А работники предприятий-банкротов за это время потеряли около 1,5 млрд руб., большей частью зарплатных выплат, при этом ликвидация бизнеса растягивается на годы, уточнил председатель правительства РФ.
УрБК, Москва, 11.01.2018. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) предложила Минэкономики РФ в законопроекте о введении ...18.05.2017 Банкротства 80% лишившихся лицензий банков носят криминальный характер
Банкротства 80% российских банков, лишившихся лицензии ЦБ, носят криминальный характер, при этом должники таких ...18.05.2017 АСВ: Банкротства 80% лишившихся лицензий банков носят криминальный характер
УрБК, Москва, 18.05.2017. Банкротства 80% российских банков, лишившихся лицензии ЦБ, носят криминальный характер, при ...19.11.2014 Артем Денисов о финансовом оздоровлении компаний
Многие из наших клиентов, услышав о внешнем управлении или финансовом оздоровлении, делают круглые глаза и выражают ...27.08.2012 Ассоциация российских банков предлагает реструктурировать долги заемщиков-физлиц
УрБК, Москва, 27.08.2012. Правительство намерено законодательно разрешить заемщикам проводить процедуру ...