«МегаФон» предлагает свердловским пенсионерам постоянную скидку на связь

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021 Компания «МегаФон» предлагает постоянную скидку 20% на любой тариф линейки #БезПереплат для жителей Свердловской области пенсионного возраста.



Как сообщили в пресс-службе оператора связи, чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, пенсионерам Свердловской области достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне «МегаФона» по всей России. Весь процесс займет не более 15 минут.



«Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера «МегаФона» и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.



По данным компании, около 60% абонентов оператора пенсионного возраста — владельцы смартфонов и активно пользуются мобильным интернетом. Самые популярные ресурсы — WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Поэтому во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок.



Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент, уточняют в пресс-службе компании «МегаФон».