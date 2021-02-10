На Среднем Урале открыто более 14 тыс. эскроу-счетов в долевом строительстве

Жители Свердловской области открыли в банках свыше 14 тыс. эскроу-счетов в долевом строительстве. Остатки средств на них составляют более 45 млрд руб.
Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, 4 тыс. счетов уже раскрыты: с них после сдачи домов в эксплуатацию перечислено свыше 14 млрд руб. застройщикам или в погашение кредитов на строительство объектов.
Аналитики ЦБ также отмечают, что свердловские девелоперы заключили с банками 112 кредитных договоров в рамках проектного финансирования на общую сумму более 96 млрд руб.
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