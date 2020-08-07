Объем ипотечного кредитования в Челябинской области в I квартале 2021 года вырос в 1,5 раза

УрБК, Челябинск, 13.05.2021. За I квартал 2021 года в Челябинской области было выдано 22 млрд руб. ипотечных кредитов, что в 1,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону.



Всего за указанный период было выдано 12 тыс. ипотечных кредитов (рост более чем на треть к уровню 2020 года).



«Спрос южноуральцев на ипотечные кредиты поддержали доступные процентные ставки. Так, в марте средневзвешенная ставка по ипотеке в Челябинской области составила 7,3%, в то время как год назад — 9%. Кроме того, жители региона по-прежнему проявляют интерес к программе льготной ипотеки с госучастием на жилье в новостройках под 6,5%», — пояснила заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.



На 1 апреля общий объем задолженности жителей региона по ипотечным кредитам перед банками составил 186 млрд руб., увеличившись за год почти на 20%.