Объем ипотечного кредитования в Челябинской области в I квартале 2021 года вырос в 1,5 раза

УрБК, Челябинск, 13.05.2021. За I квартал 2021 года в Челябинской области было выдано 22 млрд руб. ипотечных кредитов, что в 1,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону.
Всего за указанный период было выдано 12 тыс. ипотечных кредитов (рост более чем на треть к уровню 2020 года).
«Спрос южноуральцев на ипотечные кредиты поддержали доступные процентные ставки. Так, в марте средневзвешенная ставка по ипотеке в Челябинской области составила 7,3%, в то время как год назад — 9%. Кроме того, жители региона по-прежнему проявляют интерес к программе льготной ипотеки с госучастием на жилье в новостройках под 6,5%», — пояснила заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.
На 1 апреля общий объем задолженности жителей региона по ипотечным кредитам перед банками составил 186 млрд руб., увеличившись за год почти на 20%.
УрБК, Челябинск, 07.08.2020. Жители Челябинской области во II квартале 2020 года оформили 8,8 тыс. ипотечных жилищных ...07.06.2019 В Челябинской области задолженность по кредитам выросла на 20,6%
Задолженность жителей Челябинской области на 1 апреля 2019 года по кредитам составила 339,3 млрд руб. Это больше ...07.06.2019 В Челябинской области задолженность по кредитам выросла на 20,6%
УрБК, Челябинск, 07.06.2019. Задолженность жителей Челябинской области на 1 апреля 2019 года по кредитам составила ...11.03.2019 За 2018 год в Челябинской области объем ипотечных жилищных кредитов вырос на 20,8%
УрБК, Челябинск, 11.03.2019. В Челябинской области на 20,8% вырос объем ипотечных жилищных кредитов. В январе 2019 года ...07.05.2018 Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в I квартале выросло на 76%
УрБК, Челябинск, 07.05.2018. В I квартале 2018 года в Челябинской области было выдано 8,7 тыс. ипотечных жилищных ...