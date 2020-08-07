УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:48

Объем ипотечного кредитования в Челябинской области в I квартале 2021 года вырос в 1,5 раза

УрБК, Челябинск, 13.05.2021. За I квартал 2021 года в Челябинской области было выдано 22 млрд руб. ипотечных кредитов, что в 1,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба отделения Банка России по региону.

Всего за указанный период было выдано 12 тыс. ипотечных кредитов (рост более чем на треть к уровню 2020 года).

«Спрос южноуральцев на ипотечные кредиты поддержали доступные процентные ставки. Так, в марте средневзвешенная ставка по ипотеке в Челябинской области составила 7,3%, в то время как год назад — 9%. Кроме того, жители региона по-прежнему проявляют интерес к программе льготной ипотеки с госучастием на жилье в новостройках под 6,5%», — пояснила заместитель управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

На 1 апреля общий объем задолженности жителей региона по ипотечным кредитам перед банками составил 186 млрд руб., увеличившись за год почти на 20%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.08.2020 Во II квартале 2020 года количество ипотечных жилищных кредитов на Южном Урале выросло на 4%

УрБК, Челябинск, 07.08.2020. Жители Челябинской области во II квартале 2020 года оформили 8,8 тыс. ипотечных жилищных ...

07.06.2019 В Челябинской области задолженность по кредитам выросла на 20,6%

Задолженность жителей Челябинской области на 1 апреля 2019 года по кредитам составила 339,3 млрд руб. Это больше ...

07.06.2019 В Челябинской области задолженность по кредитам выросла на 20,6%

УрБК, Челябинск, 07.06.2019. Задолженность жителей Челябинской области на 1 апреля 2019 года по кредитам составила ...

11.03.2019 За 2018 год в Челябинской области объем ипотечных жилищных кредитов вырос на 20,8%

УрБК, Челябинск, 11.03.2019. В Челябинской области на 20,8% вырос объем ипотечных жилищных кредитов. В январе 2019 года ...

07.05.2018 Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в I квартале выросло на 76%

УрБК, Челябинск, 07.05.2018. В I квартале 2018 года в Челябинской области было выдано 8,7 тыс. ипотечных жилищных ...

Популярные новости
14.04.2021Екатеринбург на новых рельсах14.04.2021Малоэтажка в дефиците15.04.2021Новые возможности уральской медицины16.04.2021«НЕЙВУ» наказали за валюту15.04.2021Овощи надавили на инфляцию
Архив новостей
Май 2021 (187)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18