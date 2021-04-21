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Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге за год вырос в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Спрос на рынке долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге (число запрошенных контактов продавца на платформе) в I квартале 2021 года вырос в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость аренды одного объекта за год не изменилась (18 тыс. руб. в месяц).

«Итоги I квартала текущего года продемонстрировали тенденцию к дальнейшему восстановлению рынка долгосрочной аренды жилья. Некоторые послабления после карантинного периода обеспечили поддержание интереса к аренде, что уравновесило и цены на рынке», — рассказал руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

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