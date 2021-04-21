Спрос на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге за год вырос в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках (число запрошенных контактов продавца ...

Спрос на квартиры в екатеринбургских новостройках за год вырос в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Спрос на загородную недвижимость в Свердловской области (число запрошенных контактов ...

Спрос на загородную недвижимость на Среднем Урале за год вырос на 23%

Спрос на квартиры в пятиэтажных домах в Екатеринбурге за год вырос на 35%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Спрос на квартиры в пятиэтажных домах на вторичном рынке жилья Екатеринбурга (число ...