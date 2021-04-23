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Вчера, 13:04

Реконструировать развязку у концерна «Калина» в Екатеринбурге будет компания «АльмакорГруп»

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Победителем электронного аукциона на выполнение работ по строительству транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге стала московская компания «АльмакорГруп».

Начальная цена закупки составляла 6 млрд 398 млн руб. Подрядчик предложил выполнить работы за 6 млрд 366 млн руб.

Ранее в администрации Екатеринбурга сообщали, что обновленная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода.

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