Реконструировать развязку у концерна «Калина» в Екатеринбурге будет компания «АльмакорГруп»

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Победителем электронного аукциона на выполнение работ по строительству транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге стала московская компания «АльмакорГруп».
Начальная цена закупки составляла 6 млрд 398 млн руб. Подрядчик предложил выполнить работы за 6 млрд 366 млн руб.
Ранее в администрации Екатеринбурга сообщали, что обновленная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода.
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