Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 51,35 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. По итогам апреля 2021 года средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 51,64 до 51,35 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.
В Каменске-Уральском средние цены на молоко увеличились с 48,4 до 49,72 руб. за литр, в Серове — с 52,36 до 53,38 руб. В то же время в Екатеринбурге стоимость молочной продукции за месяц снизилась с 52,2 до 51,66 руб., Нижнем Тагиле — с 54,32 до 53,33 руб. за литр, в Первоуральске — с 48,96 до 47,82 руб. за литр.
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