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Вчера, 12:06

В Свердловской области средние цены на сахар за год выросли на 40%

В Свердловской области средние потребительские цены на сахар-песок в апреле 2021 года составили 49,62 руб. за кг, что на 40,43% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, значительно подорожали за год картофель (на 48,73%, до 38,61 руб. за кг), морковь (на 35,37%, до 50,09 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (на 31,66%, до 109,87 руб. за кг), яйца куриные (на 17,11%, до 78,27 руб. за десяток), масло подсолнечное (на 17,01%, до 125,85 руб. за кг), а также мука пшеничная (на 14,73%, до 46,41 руб. за кг).

Снижение цен отмечено только на три вида социально значимых продовольственных товаров: на лук репчатый (на 32,15%, до 32,28 руб. за кг), пшено (на 14,76%, до 70,49 руб. за кг) и капусту белокочанную свежую (на 11,7%, до 26,59 руб. за кг).

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