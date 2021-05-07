В Екатеринбурге выставили на продажу помещения в объектах культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Администрация Екатеринбурга выставила на продажу помещения, расположенные в зданиях, признанных объектами культурного наследия. Информационные сообщения о проведении конкурса размещены на сайте муниципалитета.



В общей сложности департамент по управлению муниципальным имуществом выставил на продажу помещения в семи объектах культурного наследия площадью от 27,7 кв. м до 1 тыс. 144,7 кв. м. Начальная цена продажи всех объектов составляет более 55 млн руб.



В частности на торги выставлены помещения по адресу ул. Куйбышева, 42а, являющегося частью объекта культурного наследия федерального значения «Дом Рязанова», ул. Сакко и Ванцетти, 69» являющегося объектом культурного наследия регионального (областного) значения «Дом жилой», ул. Горького, 49 / Энгельса, 1», являющегося объектом культурного наследия областного значения (памятник) «Дом купца П.Я . Сапожникова».



Начальная цена самого дорогого лота составляет 28 млн 268 тыс. руб. за эти деньги продается нежилое помещение площадью 1 тыс. 144.7, расположенная пол адресу ул. Стахановская, 1 / пр-кт Орджоникидзе, 10» являющееся частью объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой»».