Аэропорт Кольцово в майские праздники обслужил более 154 тыс. пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 1 по 10 мая обслужил 154,3 тыс. пассажиров. Это сопоставимо с показателями аналогичного периода 2019 года, сообщает пресс-служба авиагавани.



Данные за 2020 год при подсчетах не учитывались из-за действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.



Отметим, что в последние майские праздники большинство пассажиров воспользовались внутренними воздушными линиями (141,5 тыс.). В топ-5 самых востребованных направлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.