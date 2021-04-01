УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:47

Аэропорт Кольцово в майские праздники обслужил более 154 тыс. пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 1 по 10 мая обслужил 154,3 тыс. пассажиров. Это сопоставимо с показателями аналогичного периода 2019 года, сообщает пресс-служба авиагавани.

Данные за 2020 год при подсчетах не учитывались из-за действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Отметим, что в последние майские праздники большинство пассажиров воспользовались внутренними воздушными линиями (141,5 тыс.). В топ-5 самых востребованных направлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.04.2021 Аэропорт Кольцово в январе-феврале обслужил более 563 тыс. пассажиров

Екатеринбургский аэропорт Кольцово в январе-феврале 2021 года обслужил (учитываются отправленные и принятые пассажиры) ...

01.04.2021 Аэропорт Кольцово в январе-феврале обслужил более 563 тыс. пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово в январе-феврале 2021 года обслужил (учитываются ...

10.05.2017 Международный пассажиропоток аэропорта Кольцово в майские праздники вырос на 80%

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2017. С 1 по 9 мая аэропорт Кольцово обслужил 120 тыс. пассажиров, на 34% улучшив результат ...

10.05.2016 Объем пассажиропотока в майские праздники в Кольцово упал на 4,6%

За прошедшие майские праздничные выходные аэропорт Кольцово обслужил 115 тыс. пассажиров, это на 4,6% меньше, чем за ...

10.05.2016 Объем пассажиропотока в майские праздники в Кольцово упал на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2016. За прошедшие майские праздничные выходные аэропорт Кольцово обслужил 115 тыс. ...

Популярные новости
14.04.2021Екатеринбург на новых рельсах14.04.2021Малоэтажка в дефиците15.04.2021Новые возможности уральской медицины16.04.2021«НЕЙВУ» наказали за валюту15.04.2021Овощи надавили на инфляцию
Архив новостей
Май 2021 (187)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18