Жителя Ижевска обвиняют в умышленном сокрытии от налоговой в Екатеринбурге 27 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении жителя Ижевска, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Мужчину обвиняют по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере».



По версии следствия, житель Ижевска, являясь директором екатеринбургского предприятия, задолжал налоговой 7,8 млн руб. Несмотря на это, он сокрыл средства компании на сумму более 27,1 млн руб.