Инфляция в Свердловской области за год составила 5,26%

Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в апреле 2021 года увеличился на 5,26% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



Так, рост цен на товары в апреле 2021 года к тому же месяцу прошлого года составил 5,69%, в том числе на продовольственные товары — 4,95%, на непродовольственные товары — 6,61%. Свердловскстат также зафиксировал увеличение цен на алкогольные напитки — на 1,52%.



Кроме того, цены на услуги за указанный период выросли на 4,16%.