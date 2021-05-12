АСВ в апреле выплатило страховое возмещение 21 тыс. вкладчиков

УрБК, Москва, 12.05.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в апреле выплатило страховое возмещение 20,7 тыс. вкладчиков рухнувших банков на общую сумму 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.
Отметим, что в апреле страховые случаи наступили в отношении семи финансово-кредитных организаций, которые являлись участниками системы страхования вкладов (АО «МАЙКОПБАНК», КБ «Геобанк» (ООО), АО «НЕФТЕПРОМБАНК», БАНК «НЕЙВА» ООО, АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК», АКБ «Проинвестбанк»).
Отметим, что с начала года АСВ выплатило страховое возмещение 29 тыс. вкладчиков на общую сумму 13,2 млрд руб.
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