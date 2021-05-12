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12.05.2021

Жителя Екатеринбурга будут судить за хищение более 13,9 млн рублей под обещания поставки модульных зданий

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 13,9 млн руб. под предлогом поставки модульных конструкций.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, житель Екатеринбурга 1984 года рождения через номинальное лицо, осуществляя фактическое руководство организацией ООО «Центр-Эстейт», похитил средства 14 потерпевших (4 граждан, 7 индивидуальных предпринимателей и 3 организаций).

Обвиняемый создал сайт и организовал размещение рекламы в СМИ, в которой фирма «Центр-Эстейт» позиционировалась как надежная компания, специализирующаяся на строительстве и поставке модульных конструкций, а также предоставлении в аренду земельных участков в Екатеринбурге под возведение сооружений из таких конструкций.

«Не собираясь исполнять взятых обязательств, обвиняемый заключал договоры, получая от клиентов предварительную оплату в максимально возможном размере. Кроме того, с целью сокрытия своей преступной деятельности и придания ей видимости гражданско-правовых отношений екатеринбуржец выполнял часть договоров. По его плану исполнение обязательств перед частью заказчиков позволяло ему необоснованно ссылаться на наличие объективных обстоятельств неисполнения обязательств», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах».

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга, уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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