Объем выданных УБРиР ипотечных кредитов в I квартале увеличился на 49%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Объем выданных Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) ипотечных кредитов в I квартале 2021 года увеличился на 48,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.
Представители банка отмечают, что клиенты стремятся быстрее приобрести квартиру или дом на фоне роста ставок и цен на жилье. Количество заявок на получение ипотеки в УБРиР за год увеличилось на 64,8%.
«Ключевая ставка пошла вверх, вслед за чем банки начали повышать кредитные ставки. Плюс растет стоимость недвижимости. Не стоит забывать и о программе льготной ипотеки, которая действует до июля и планируется к серьезному пересмотру. Учитывая все перечисленное, вполне понятно, почему население стремится поскорее приобрести жилье в ипотеку», — рассказала управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР Елена Ботош.
Напомним, в марте этого года УБРиР расширил географию выдачи ипотеки. На карте банка появилось еще 11 городов, в том числе Москва.
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