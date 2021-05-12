Инфляция в Свердловской области за год составила 5,26%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в апреле 2021 года увеличился на 5,26% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Так, рост цен на товары в апреле 2021 года к тому же месяцу прошлого года составил 5,69%, в том числе на продовольственные товары — 4,95%, на непродовольственные товары — 6,61%. Свердловскстат также зафиксировал увеличение цен на алкогольные напитки — на 1,52%.
Кроме того, цены на услуги за указанный период выросли на 4,16%.
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