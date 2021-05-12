Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 12.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 11,67 коп., до 74,04 руб., курс евро — на 15,65 коп., до 89,84 руб.