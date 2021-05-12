Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — на 16 коп.

УрБК, Москва, 12.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 11,67 коп., до 74,04 руб., курс евро — на 15,65 коп., до 89,84 руб.
УрБК, Москва, 07.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 мая 2021 года. Курс долл. США ...06.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 06.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 мая 2021 года. Курс долл. США ...05.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 05.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 мая 2021 года. Курс долл. США ...29.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 56 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 29.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля 2021 года. Курс долл. ...14.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 57 коп., евро — на 1 руб. 38 коп.
УрБК, Москва, 14.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2021 года. Курс долл. ...