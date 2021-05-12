Экскурсии вне закона

В конце апреля 2021 года в Заксобрание Свердловской области был внесен законопроект о контроле над работой экскурсоводов. После принятия этого документа гидов обяжут проходить аккредитацию. Отбор будет проводить спецкомиссия при правительстве Свердловской области. Как полагают независимые гиды Екатеринбурга, такое нововведение уничтожит недавно созданные проекты авторских экскурсий.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, деятельность гидов будет скорректирована в виде поправок в закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области». Документ предлагается принять в связи с недавним утверждением федерального закона об обязательной аккредитации экскурсоводов. Он вступит в силу с 1 июля 2021 года.



Для исполнения федерального законопроекта предлагается несколько нововведений. Во-первых, создание комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Сведения о них должны быть внесены в единый федеральный реестр. Во-вторых, всех аккредитованных гидов обяжут носить нагрудные идентификационные карточки. В-третьих, правительство региона наделяется полномочиями по надзору за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».



За работу экскурсоводом без аккредитации в федеральном законе предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб. для физлиц, от 5 до 10 тыс. руб. — для должностных лиц и от 15 до 30 тыс. руб. — для юрлиц.



Примечательно, что в пояснительной записке указано, что федеральный закон принят с целью создания благоприятных условий для туризма в регионах. Каким образом поправки должны улучшить ситуацию, не объясняется. Однако независимые экскурсоводы и гиды считают, что после принятия закона регион получит обратный эффект.



Особенно это касается Свердловской области, которая в марте 2021 года была отнесена к категории «малозаметных» для путешествий регионов. К такому выводу пришли эксперты КБ «Стрелка» по итогам исследования запросов на рынке внутреннего туризма. В то же время составители рейтинга и авторских экскурсий отмечают, что потенциал для привлечения туристов у региона высокий.



Например, по версии КБ «Стрелка», область занимает 36-е место по привлекательности нематериального наследия, 40-е место — по привлекательности природных достопримечательностей, 33-е место — по привлекательности событийных программ и 30-е место — по привлекательности технологий и производства.



Независимые гиды, в свою очередь, отмечают, что авторские экскурсии за последние два года изменили ситуацию в восприятии Екатеринбурга. Произошло это вследствие смещения акцента на маршрутах с привычных объектов: Храм-на-Крови, «Ельцин Центр» и так далее. Как результат, в минувшие майские выходные организаторы авторских экскурсий были загружены работой.



«Гиды, которые авторскими экскурсиями промышляют, через Instagram и агрегаторы себя (и город) продвигают, просто зашивались от наплыва туристов. На майские, кстати, тоже было много (людей — прим. ред.), и те же вопросы от гостей: почему нет бренда, почему ничего не найти о вашем городе, оказывается, он такой интересный», — написала в Facebook экскурсовод Елена Воротникова.



Один из организаторов авторских экскурсий в Екатеринбурге Дмитрий Москвин, в свою очередь, также отмечал наплыв туристов. По его словам, с 1 по 10 мая 2021 года город стал «туристической Меккой».



«Этот туризм практически невозможно зафиксировать чиновничьими методиками. Это индивидуальный туризм компаниями 2-4 человека, необязательно родственники. Они селятся в съемных квартирах, покупают билеты на электрички и автобусы, а гидов берут по рекомендациям знакомых или агрегаторов в интернете. Другими словами, чиновники, ответственные за туризм, не видят ни одного показателя», — написал Дмитрий Москвин в своем Telegram-канале.



Однако принятие новых поправок в закон «О туризме и туристской деятельности

в Свердловской области», как полагают независимые гиды, поставит крест на всех наработках. А сама отрасль, по их мнению, вернется в прошлое, когда туристам показывали только Храм-на-Крови и другие «традиционные» достопримечательности города.



Хотя в законопроекте, к слову, не указано, по каким критериям будет проходить аккредитация гидов. Однако, как утверждает Д. Москвин, новые административные барьеры отобьют у организаторов авторских экскурсий желание работать.



«Умрет целый пласт исследовательских экскурсий для горожан — их проводят люди, у которых есть работа, и они не готовы бегать по чиновникам и доказывать, что лучше них разбираются в своем материале. Сохранится пласт групповых автобусных экскурсий, которого значительная часть туристов сторонится (что, впрочем, не означает, что этот тип экскурсий плох, он другой, менее адаптивный под индивидуальные запросы)», — прогнозирует Дмитрий Москвин.



Таким образом, в случае принятия поправок о контроле над работой экскурсоводов, развитием потенциала Свердловской области будет некому заниматься. Отраслевые ведомства, как показали предыдущие годы, с этой задачей не справляются. Это было продемонстрировано и во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в Екатеринбурге в 2018 году. Запуск программы туристического кешбэка в 2020 году также показал неэффективность работы ответственных ведомств по продвижению Свердловской области и созданию привлекательных брендов.