Председатель правительства РФ высказался за взыскание экологического ущерба с чистой прибыли компаний

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости взыскивать экологический ущерб с чистой прибыли компаний. Об этом М. Мишустин сказал 12 мая 2021 года в своем отчете перед Госдумой.
По его словам, организации, которые нанесли вред окружающей среде, не должны рассчитывать на уменьшение налоговой базы в качестве компенсации.
Как сообщал УрБК, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности для собственников предприятий за нанесение экологического ущерба.
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