Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 927 человек

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. По состоянию на 12 мая в Свердловской области официально зарегистрирован 53 тыс. 341 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 11 мая число безработных составляло 54 тыс. 268 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 927 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,53%.

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