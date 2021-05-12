УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
12.05.2021

Председатель правительства РФ высказался за взыскание экологического ущерба с чистой прибыли компаний

УрБК, Москва, 12.05.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости взыскивать экологический ущерб с чистой прибыли компаний. Об этом М. Мишустин сказал 12 мая 2021 года в своем отчете перед Госдумой.

По его словам, организации, которые нанесли вред окружающей среде, не должны рассчитывать на уменьшение налоговой базы в качестве компенсации.

Как сообщал УрБК, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности для собственников предприятий за нанесение экологического ущерба.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.04.2021 Президент РФ поручил ускорить принятие закона об ответственности предприятий за экологический ущерб

УрБК, Москва, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию поручил ускорить принятие ...

05.03.2021 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает завершить массовую вакцинацию к осени 2021 года

УрБК, Москва, 05.03.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что массовая вакцинация населения ...

12.02.2021 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил к апрелю собрать все данные по зарплатам бюджетников

УрБК, Москва, 12.02.2021. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к апрелю 2021 года собрать все ...

22.01.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки к закону о бюджете на 2020-2022 годы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и ...

22.01.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки к закону о бюджете на 2020-2022 годы

УрБК, Москва, 22.01.2020. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном ...

Популярные новости
14.04.2021Екатеринбург на новых рельсах14.04.2021Малоэтажка в дефиците15.04.2021Новые возможности уральской медицины16.04.2021«НЕЙВУ» наказали за валюту15.04.2021Овощи надавили на инфляцию
Архив новостей
Май 2021 (187)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18