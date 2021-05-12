Председатель правительства РФ высказался за взыскание экологического ущерба с чистой прибыли компаний

УрБК, Москва, 12.05.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости взыскивать экологический ущерб с чистой прибыли компаний. Об этом М. Мишустин сказал 12 мая 2021 года в своем отчете перед Госдумой.



По его словам, организации, которые нанесли вред окружающей среде, не должны рассчитывать на уменьшение налоговой базы в качестве компенсации.



Как сообщал УрБК, 21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности для собственников предприятий за нанесение экологического ущерба.