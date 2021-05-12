Свердловский облсуд оставил без изменения приговор экс-замглаве регионального УФССП Елене Сидоровой

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Свердловский областной суд не стал изменять приговор бывшему заместителю руководителя регионального УФССП Елене Сидоровой, ранее осужденной по обвинению в получении взятки на сумму 1,7 млн руб.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Е. Сидоровой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отсрочкой его отбытия до достижения ребенком 2011 года рождения четырнадцатилетнего возраста.
Е. Сидорова не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу.
«В апелляционных жалобах Сидорова Е. В. и ее адвокат Грач А. В. настаивали на невиновности осужденной и просили отменить приговор суда первой инстанции. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на отмене отсрочки отбытия наказания», — рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.
Свердловский облсуд оставил решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга без изменений, уточнив режим отбытия наказания — в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, уточняют в облсуде.
Как сообщал УрБК, в январе 2021 года Е. Сидорова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
В суде гособвинитель доказывал, что в период с июня 2018 года по февраль 2019 года Сидорова получила от генерального директора компании через посредников взятку в размере 1,7 млн руб. за совершение действий в пользу компании по исполнительному производству и бездействие в пользу руководителя фирмы.
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