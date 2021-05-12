Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до конца 2021 года

УрБК, Москва, 12.05.2021. Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.



По его словам, эта программа пользуется большой популярностью, передает ТАСС.



Ранее программу туркешбэка пообещал продлить президент РФ Владимир Путин.



«Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% за его туристические поездки по России», — сказал В. Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.



Напомним, что первые два этапа программы туристического кешбэка прошли с 21 по 28 августа и с 15 октября по 5 декабря 2020 года. За это время россияне купили туры на общую сумму 6,5 млрд руб. После этого им вернули около 1 млрд руб. Третий этап стартовал в марте 2021 года.