Михаил Мальцев: Мы работаем над увеличением числа предложений по летнему отдыху

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.
— Михаил Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о ситуации в сегменте зарубежного туризма на начало высокого сезона. Есть ли надежда на открытие Турции? Как решается вопрос с туристами, купившими туда путевки на ближайшие месяцы?
— Что касается Турции, если верны данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) и примерно 500 тыс. россиян купили туда путевки с 15 апреля по 1 июня, то уральцев из них примерно 60 тыс. человек. Других цифр у нас пока нет. При этом в профессиональной среде не очень верят в версию, что с 1 июня Турция откроется. Рассматриваются разные варианты, но серьезные операторы и агенты июнь стараются не продавать. Думаю, первого месяца лета не будет, да и другие под большим вопросом.
Нужно сказать, что далеко не все, кто приобрел туры в Турцию, принесли деньги. Большая часть этих туристов — те, кто не улетел в прошлом году из-за коронавируса, и у них второй раз происходит отсрочка поездки. Поэтому эффекта наслоения проблемы на проблему практически не возникает. Крупные туроператоры в основном предлагают клиентам три варианта: перебронироваться на осень (по отдельным отелям это возможно), перенести тур на те же даты, но через год либо выбрать из того ассортимента, который сегодня есть у оператора, но по текущим ценам.
Однако ассортимент этот невелик, потому что массовые зарубежные направления закрыты. Только Объединенные Арабские Эмираты предлагают большую программу: она разнообразна и интересна, но там, во-первых, изначально выше стоимость, а во-вторых, сейчас все-таки не сезон — жарко, климатически не всем ОАЭ летом подходят.
Других вариантов практически нет. Кипр не может стать массовым, потому что он продается полуофициально: нет разрешения Росавиации, формат — грузопассажирские самолеты, а не прямые чартеры. Фактически он сейчас в «серой» зоне. При таком статусе и столь напряженной эпидемиологической ситуации, которая там наблюдается, Кипр не может стать массовым направлением. То же самое касается Греции с количественными ограничениями.
Альтернативой могла бы быть Болгария, и мы ждем по ней разрешения Росавиации. Хорошими направлениями являются Хорватия и Черногория, но они не массовые. Анонсирован Египет, однако там все-таки есть много нюансов, и рейсы в Каир проблемы не решают: этот вариант предполагает изнурительную и, возможно, небезопасную семичасовую дорогу на автобусе через пустыню в курортную зону. В таком виде массовым данное направление тоже быть не может.
— В каком ценовом диапазоне представлены туры в Объединенные Арабские Эмираты? Есть ли шансы снижения стоимости?
— Там очень разнообразная продуктовая линейка. На отдельные даты есть предложение и от 40 тыс. руб.: раньше направление считалось и было очень дорогим, но сейчас продаются и отели эконом-сегмента. Поэтому подобрать тур по своим возможностям при желании можно, и он окажется сопоставим по цене с нашим Краснодарским краем, но это будут отдельные даты и неполный ассортимент.
Сейчас мы ведем переговоры с Air Arabian о том, чтобы эта авиакомпания могла стартовать уже к этому летнему сезону. Если эти переговоры завершатся успешно, то помимо двух имеющихся перевозчиков появится еще один, что может снизить стоимость и в целом улучшить ситуацию. Это будет еще одним шагом к тому, чтобы ОАЭ стали массовым направлением и достойной альтернативой закрытым странам.
— Какова ситуация на российских курортах, смогут ли они принять всех желающих отдохнуть там этим летом? Насколько выросли цены по сравнению с прошлым годом?
— Действительно, рост цен выглядит очень существенным, при этом наблюдается нехватка средств размещения. Еще в середине апреля, когда мы проводили переговоры с представителями Кипра и Краснодарского края, даже на вторую половину мая, обычно показывающую спад, были в наличии лишь единичные средства размещения. Это касается и Крыма, где раньше ситуация не была столь напряженной для туристов.
При этом желающие отдохнуть сметают все места в отелях, независимо от цены. На отдельных курортах Сочи идет бронирование отелей по 30-60 тыс. руб. в день. Это не пакет с авиаперелетом, а только день проживания, хотя, конечно, такая цена не является массовой. Сегодня на российских южных курортах распродано все.
Между тем авиаперевозка растет, и здесь будет явный перекос. Авиакомпаниям нужно куда-то направить борта, чтобы они не простаивали, а летать сейчас мало куда можно, поэтому «Аэрофлот», например, ставит дополнительные рейсы в Сочи, Краснодар и Симферополь. И другие перевозчики пойдут по этому же пути, считая, что там бездонные емкости. В результате перевозки будет много, с избытком, и цена на нее, скорее всего, окажется невысокой, но средства размещения уже заполнены, селить людей будет некуда. Поэтому выиграют те операторы, у которых достаточно «наземки» и она соответствует перевозке, а также частный сектор, зачастую находящийся вне правового поля и использующий «серые» схемы.
Я считаю такой подход к организации перевозки недостаточно гибким и обязательно поставлю вопрос в том числе перед авиакомпаниями о том, что бессмысленно направлять самолеты в места, где некуда селить людей. Вместо этого нужно найти новые интересные направления, которые были бы востребованы. Примером может быть рейс Екатеринбург — Нальчик: мы сейчас ведем переговоры с руководителями отраслевых министерств Северо-Кавказского региона, в первую очередь Кабардино-Балкарии. Считаю это направление очень перспективным: оно круглогодичное, такого перелета у нас еще нет, уровень сервиса в Нальчике достаточно высок. Подобные решения выглядят намного более перспективными, чем бессчетные рейсы в Сочи: их столько, что непонятно, будет ли справляться сочинский аэропорт. Та же история в Калининградской области. По моему мнению, распределение должно быть более гибким, дающим возможности развития другим территориям.
Также понятно, что подобный перекос скажется и на уровне сервиса. Если цена выросла в разы и при этом есть лист ожидания, никто не будет сильно озадачиваться вопросами подготовки кадров и улучшения качества обслуживания. В дальнейшем, при изменении ситуации с зарубежными направлениями, этот «мыльный пузырь» лопнет, и в среднесрочной перспективе последствия могут быть катастрофическими для нашей сферы гостеприимства.
— Получается, что многие свердловчане снова останутся на все лето дома. Готова ли Свердловская область предоставить им возможности качественного отдыха? Есть ли в регионе движение в направлении строительства инфраструктуры для туристов?
— Сложная ситуация с инвестициями в туристическую инфраструктуру на Среднем Урале в целом не претерпела изменений. Было упущено время: 7-8 лет органами власти, отраслевыми министерствами и Центром развития туризма потрачено на конфликт с профессиональным сообществом. Это окончательно отпугнуло и без того немногочисленных инвесторов в сфере туризма. Проекты либо отсутствовали, либо остались исключительно на бумаге. Поэтому на сегодняшний день мы видим острый дефицит средств размещения в Свердловской области, безнадежное отставание в сфере туризма от Челябинской, Тюменской, и каких-либо улучшений ситуации не прослеживается. Серьезных инвесторов и инвестпроектов по-прежнему нет.
Единственный проект, всесторонне поддержанный профсообществом, — это туркластер «Гора Белая». Он бы смог принципиально улучшить положение и сократить наше отставание от соседей, но пока из-за отсутствия должного финансирования и этот проект остается в основном на бумаге. На данный момент каких-либо серьезных работ, связанных не с проектированием, а с фактическим строительством инфраструктуры, нет. Поэтому говорить о том, что в течение ближайших двух лет кластер будет готов массово принимать наших туристов, сложно.
Таким образом, проблема очевидна: Свердловская область не только не может принимать гостей из соседних регионов, но фактически не в состоянии в летний период обеспечить отдых и оздоровление собственным жителям. Поэтому наши граждане покидают Средний Урал и тратят свои деньги, оздоравливаются, проводят время в соседних областях. То незначительное количество средств размещения, которое у нас есть, не позволяет поселить всех желающих. По нашим самым скромным подсчетам, для этого нужно увеличение номерного фонда как минимум в 10 раз.
— Возвращаясь к ситуации с пандемией, хотелось бы узнать, как профсообщество региона пережило этот год. Насколько эффективными оказались меры господдержки турбизнеса?
— Конечно, в июле прошлого года количество занятых в сфере туризма людей сократилось практически на 80%. Я имею в виду именно туроператорские и турагентские компании. Многие перешли на поддерживающий режим, оставив только дежурного операциониста для ответов на звонки.
Сейчас мы видим восстановление, его причиной являются в том числе меры государственной поддержки на федеральном уровне. После первого этапа кешбэка, оказавшегося не слишком эффективным для профсообщества Свердловской области, мы совместно с Российским союзом туриндустрии (РСТ) провели работу над документами и смогли выдвинуть ряд предложений по совершенствованию данной программы. В итоге во второй и особенно в третий этапы кешбэка вошли параметры, которые были более интересны широкому кругу турагентских и туроператорских компаний. Они были удобны для нашего региона и схожих с ним территорий, куда туристы едут в основном на 2-3 дня, поскольку включали уикенды. Для Екатеринбурга это было очень важно.
В третьем этапе кешбэка нам удалось еще больше. Представив свою консолидированную позицию совместно с Российским союзом туриндустрии при активной поддержке президента РСТ Андрея Игнатьева, мы сумели добиться того, что в программу был включен и некомплексный туристский продукт, отдельные туристские услуги. Это принципиальное изменение позволило практически всем участникам туррынка начать продажи и туров, и туруслуг по кешбэку. Поэтому ситуация налаживается.
— На что компаниям можно рассчитывать в перспективе?
— Сегодня основная проблема в выездном туризме — это непредсказуемость закрытия и открытия направлений. Турция закрылась, Египет еще не стал доступен, и в этой ситуации нам нужно обязательно открытие Евросоюза, а также популярных направлений, таких как Болгария, возможно, отдельные направления Балканского полуострова. В этой связи наши ожидания по выездному туризму связаны с поэтапным открытием наших базовых направлений. Мы понимаем, что там есть проблема коронавируса, есть сложности другого характера, но ожидаем, что большая часть из них решится.
В части въездного и внутреннего туризма мы стараемся совместно с Федеральным агентством по туризму и крупными инвесторами в рамках Уральской ассоциации туризма (УАТ), уральского отделения РСТ привлечь на Урал федеральные инвестиции. К сожалению, в Свердловской области этому препятствует неблагоприятная инвестиционная обстановка в турсфере, о которой мы говорили выше. Тем не менее у нас есть интересные проекты (как объемные, так и небольшие), над которыми можно работать. В любом случае Екатеринбург как столица большого федерального округа, где базируются крупные компании, имеет значительный потенциал.
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