На таможенном пункте в Челябинской области задержана партия контрафактных аксессуаров и парфюма

УрБК, Челябинск, 12.05.2021. На таможенном пункте в Троицком районе Челябинской области задержано 11,5 т контрафактной и немаркированной продукции, сообщает пресс-служба региональной таможни.
В ходе досмотра сотрудники мобильной группы обнаружили 100 единиц беспроводных наушников и более 500 силиконовых чехлов с изображением товарного знака Apple. Кроме того, выявлена партия немаркированной парфюмерной продукции с изображением эмблем мировых брендов: Chanel, Dior, Kenzo.
«Материалы по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака» и частью 1 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации», переданы в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовных дел», — сказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.
По оценкам экспертов, ущерб только для правообладателя торговой марки Apple составил около 3 млн руб.
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