Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 102 дня

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 102 дня. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы за последние четыре недели увеличился на 3,4%, до отметки 5,2 тыс. объектов. На рынке также присутствуют 960 комнат и 420 объектов в пригороде.
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