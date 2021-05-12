В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность незаконной газозаправочной станции

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Екатеринбурге приостановили деятельность незаконной газозаправочной станции, расположенной в Кировском районе города. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
В Кировское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о признании незаконными размещение и эксплуатацию оборудования газозаправочной станции на ул. Комсомольская, 73/7.
Судебный пристав-исполнитель Кировского районного отделения вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, его предупредили об административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
Деятельность газозаправочной станции приостановили, заправочную колонку опечатали.
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