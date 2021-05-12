ФНС России подала иск о банкротстве екатеринбургского завода лифтового оборудования «Век»

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подала иск о банкротстве ООО «Завод «Век». Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.



Сумма финансовых претензий ведомства не уточняется. Дата рассмотрения иска не назначена.



Предприятие специализируется на выпуске лифтового оборудования. В Екатеринбурге компания работает с 2015 года.