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12.05.2021

ФНС России подала иск о банкротстве екатеринбургского завода лифтового оборудования «Век»

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга подала иск о банкротстве ООО «Завод «Век». Заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Сумма финансовых претензий ведомства не уточняется. Дата рассмотрения иска не назначена.

Предприятие специализируется на выпуске лифтового оборудования. В Екатеринбурге компания работает с 2015 года.

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