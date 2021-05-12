Вторичное жилье в Екатеринбурге в апреле подорожало на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. По состоянию на 3 мая 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 874 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,1%, за месяц — на 0,7%, с начала года стоимость подросла на 4,8%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года), средняя цена продолжает расти еженедельными темпами 0,1-0,5%», — говорится в исследовании.



По данным УПН, стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.