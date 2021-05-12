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12.05.2021

В Екатеринбурге планируют заменить более 70 км теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Екатеринбурге началась подготовка к новому отопительному сезону. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель главы города Владимир Гейко.

«Мы планируем заменить более 70 км тепловых сетей, около 40 км сетей водоснабжения и канализации. Также предполагается проведение диагностики газовых, электрических сетей. На сегодняшний день в городе уже заменили 8 км тепловых сетей, порядка 11 км сетей водоснабжения и канализации», — заявил В. Гейко.

По его словам, первые опрессовки в Екатеринбурге начнутся уже с 17-18 мая.

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