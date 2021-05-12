В Свердловский облсуд передано уголовное дело о похищении арбитражного управляющего

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Свердловский областной суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело о похищении с последующей гибелью арбитражного управляющего.



Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, перед судом предстанут четыре человека. По версии следствия, один из фигурантов, найдя сообщников, организовал разбойное нападение на женщину, у которой была значительная сумма денег.



Утром 25 декабря 2018 года, когда потерпевшая выходила из квартиры, злоумышленники ее избили и похитили у нее 155 тыс. руб., а также два мобильных телефона.



Следующим эпизодом стало нападение на арбитражного управляющего.



«Днем 28 ноября 2019 года исполнители похитили потерпевшего у дома по улице Белинского в Екатеринбурге. В течение нескольких дней сообщники, избивая потерпевшего, требовали от него передать им векселя и деньги. Впоследствии злоумышленники похитили у обвиняемого векселя на общую сумму 25 млн руб., а также сняли с его банковской карты около 2 млн руб.», — говорится в сообщении.



Ночью 2 декабря 2019 года потерпевшего высадили в районе поселка Садового в Екатеринбурге, где он и скончался.



В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», частями 2 и 3 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 162 УК РФ «Организация разбоя» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».