В Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании «Россия» в Сочи

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании «Россия» в Сочи, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



По расписанию вылет самолета Boeing-737 был запланирован 12 мая 2021 года на 03.20. Но затем его перенесли на 10.30. На рейс зарегистрировано 194 пассажира.



«Задержка произошла в связи с технической неисправностью судна», — говорится в сообщении.



В аэропорту организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры.