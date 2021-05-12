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12.05.2021

В Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании «Россия» в Сочи

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании «Россия» в Сочи, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По расписанию вылет самолета Boeing-737 был запланирован 12 мая 2021 года на 03.20. Но затем его перенесли на 10.30. На рейс зарегистрировано 194 пассажира.

«Задержка произошла в связи с технической неисправностью судна», — говорится в сообщении.

В аэропорту организована выездная приемная Свердловской транспортной прокуратуры.

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