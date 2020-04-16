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Вчера, 18:01

Власти Екатеринбурга напомнили об ограничениях противопожарного режима в городе

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Власти Екатеринбурга обратили внимание жителей и гостей города на ограничения, связанные с введенным в муниципалитете особым противопожарным режимом.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, этот режим был введен в преддверии майских праздников и остается актуальным в связи с приближающейся аномально жаркой погодой.

По прогнозам синоптиков, температурный режим будет повышенным с 11 по 17 мая 2021 года.

По условиям противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах Екатеринбурга (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах) и въезд на их территорию личных транспортных средств (за исключением въезда для проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности и проезда через лесные массивы на территорию садоводческих некоммерческих товариществ).

Также запрещено использование открытого огня и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигание растительности и ее остатков (сельскохозяйственные палы) на земельных участках всех форм собственности.

В период действия особого противопожарного режима муниципальные служащие, спасатели и сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения элементарных требований безопасности.

Добавим, что с начала мая специалисты зарегистрировали 25 нарушений особого противопожарного режима: по каждому факту составлен соответствующий протокол. Лица, совершившие преднамеренные поджоги в городских лесах, будут выявляться в ходе оперативно-розыскных мероприятий и нести наказание в соответствии с законодательством.

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