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12.05.2021

На Южном Урале средний размер выданных в марте займов «до зарплаты» увеличился на 5,7%

УрБК, Челябинск, 12.05.2021. В Челябинской области средний размер выданных в марте 2021 года микрозаймов составил 7 тыс. 688 руб., что на 5,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 275 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 25-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Ниже него в списке по среднему размеру выданных в марте текущего года микрозаймов оказались Иркутская область (7 тыс. 646 руб.), Республика Башкортостан (7 тыс. 536 руб.), Алтайский (7 тыс. 482 руб.) и Пермский края (7 тыс. 165 руб.), а также Кемеровская область (6 тыс. 861 руб.).

Согласно исследованию НБКИ, в целом по стране в марте этого года средний размер микрозайма составил 8,44 тыс. руб., что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,06 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями. По его словам, после падения в апреле прошлого года средний чек займа «до зарплаты» также не только вернулся к прежним уровням, но и превысил их. При этом в первые три месяца 2021 года данный показатель стабилизировался и держится на уровне 8,4 тыс. руб.

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