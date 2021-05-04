Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,58%

По состоянию на 11 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 54 тыс. 268 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 6 мая число безработных составляло 56 тыс. 189 человек. Таким образом, за последние пять дней показатель сократился на 1 тыс. 921 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,58%.