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Вчера, 17:32

Департамент городского имущества Москвы подал иск к УГМК

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Департамент городского имущества Москвы подал иск к ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК).

Столичные власти требуют «признать помещения подвала и мансарды самовольной постройкой». О каком именно объекте идет речь, в материалах суда не уточняется.

Исковое заявление было принято к производству 19 апреля. Первое заседание по этому делу намечено на 27 мая.

Отметим, что УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма.

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