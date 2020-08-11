Департамент городского имущества Москвы подал иск к УГМК

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Департамент городского имущества Москвы подал иск к ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК).
Столичные власти требуют «признать помещения подвала и мансарды самовольной постройкой». О каком именно объекте идет речь, в материалах суда не уточняется.
Исковое заявление было принято к производству 19 апреля. Первое заседание по этому делу намечено на 27 мая.
Отметим, что УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма.
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