В Екатеринбурге закроют движение транспорта на ул. Крылова и на перекрестке ул. Посадская — Белореченская

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге временно ограничат движение транспорта на двух участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города.
Участок по ул. Крылова (от ул. Татищева до Крауля) будет закрыт со 2 июня по 30 сентября из-за проведения работ по строительству сетей теплоснабжения.
Движение транспорта на перекрестке ул. Посадской и Белореченской будет ограничено с 7 июня по 18 июля в связи с возведением тепломагистрали.
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