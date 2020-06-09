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В Екатеринбурге закроют движение транспорта на ул. Крылова и на перекрестке ул. Посадская — Белореченская

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге временно ограничат движение транспорта на двух участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города.

Участок по ул. Крылова (от ул. Татищева до Крауля) будет закрыт со 2 июня по 30 сентября из-за проведения работ по строительству сетей теплоснабжения.

Движение транспорта на перекрестке ул. Посадской и Белореченской будет ограничено с 7 июня по 18 июля в связи с возведением тепломагистрали.

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