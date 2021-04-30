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Вчера, 16:21

Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1,94 коп., до 74,15 руб., курс евро — на 49,80 коп., до 90,00 руб.

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