Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1,94 коп., до 74,15 руб., курс евро — на 49,80 коп., до 90,00 руб.