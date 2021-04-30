Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 11.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 1,94 коп., до 74,15 руб., курс евро — на 49,80 коп., до 90,00 руб.
УрБК, Москва, 30.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 мая 2021 года. Курс долл. США ...27.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 19 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 27.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2021 года. Курс долл. ...07.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 2,2 руб.
УрБК, Москва, 07.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 апреля 2021 года. Курс долл. ...18.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 18.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2021 года. Курс долл. ...12.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2021 года. Курс долл. ...