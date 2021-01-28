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Спрос на посуточную аренду жилья в Свердловской области на майские праздники превысил предложение в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Спрос на посуточную аренду жилья в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) на майские праздники превысил предложение в 2,4 раза, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Свердловчане чаще всего интересовались жильем в своем регионе, Краснодарском крае и Крыму.

В среднем по стране спрос на посуточную аренду превысил предложение в 3,3 раза.

«В этом году праздники внезапно удлинились, а ограничения на перемещения внутри России, действовавшие в мае 2020 года, почти полностью сняты, что стало поводом для многих устроить себе отпуск и отправиться в небольшое путешествие», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

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