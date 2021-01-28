Спрос на посуточную аренду жилья в Свердловской области на майские праздники превысил предложение в 2,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Спрос на посуточную аренду жилья в Свердловской области (число запрошенных контактов продавца на платформе) на майские праздники превысил предложение в 2,4 раза, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Свердловчане чаще всего интересовались жильем в своем регионе, Краснодарском крае и Крыму.
В среднем по стране спрос на посуточную аренду превысил предложение в 3,3 раза.
«В этом году праздники внезапно удлинились, а ограничения на перемещения внутри России, действовавшие в мае 2020 года, почти полностью сняты, что стало поводом для многих устроить себе отпуск и отправиться в небольшое путешествие», — отмечает руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской области (общее ...19.01.2021 Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге за год снизился в два раза
Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге в 2020 году снизился на 52% по сравнению с предыдущим годом. Об этом ...19.01.2021 Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге за год снизился в два раза
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге в 2020 году снизился на 52% по ...15.12.2020 В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 48%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. В Свердловской области спрос на посуточную аренду загородных домов за год вырос на 48%. ...27.07.2020 Спрос на рынке посуточной аренды Екатеринбурга с начала года сократился на треть
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2020. По итогам июня спрос (общее число просмотренных объявлений — прим. ред.) на рынке ...