Спрос на посуточную аренду жилья в Свердловской области на майские праздники превысил предложение в 2,4 раза

Спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской области вырос в 2,2 раза

Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге за год снизился в два раза

Спрос на посуточную аренду жилья в Екатеринбурге в 2020 году снизился на 52% по сравнению с предыдущим годом. Об этом ...