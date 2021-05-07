Глава Екатеринбурга провел экскурсию в здании горадминистрации для победителей конкурса детских рисунков

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел экскурсию для девяти победителей конкурса детских рисунков ко Дню Победы. Об этом он написал в своем Instagram-профиле.



«Начали мы экскурсию на улице, рассказал о самых интересных фактах о здании администрации, потом переместились внутрь и поднялись на третий этаж, где стоят бюсты отцам-основателям Екатеринбурга. Там поведал нашу легенду — перед началом рабочего дня нужно потереть нос: либо Василию Татищеву (к успешному дню), либо Вильгельму де Геннину (к спокойному дню). И у сотрудников каждый раз создается дилемма, какой день себе выбрать, хотя, конечно, лучше, чтобы день был и успешным, и спокойным», — написал А. Орлов.



Вместе с градоначальником экскурсию вели директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и начальник отдела по делам архивов горадминистрации Светлана Наштатик.



Сергей Каменский рассказал об истории строительства ратуши, о том, как она менялась с течением времени, особенностях архитектуры. На первом этаже здания экскурсанты оценили его внутреннюю отделку и узнали о том, где сотрудники администрации города ведут прием обращений граждан.



Затем глава Екатеринбурга пригласил всех на третий этаж, где показал свой кабинет и рассказал о том, как живет и работает городская администрация в наше время.



Помимо этого, гости познакомились с галереей барельефов, которая хранит память о людях, возглавлявших систему городского самоуправления на протяжении всей истории уральской столицы. В конце экскурсии гости горадминистрации поднялись на башню с часами.



«Отмечу, что экскурсии по ратуше продолжатся — будем приглашать победителей олимпиад, спортивных соревнований и других городских конкурсов», — отметил А. Орлов.



Отметим, что такого рода мероприятия заложены в программе главы города «Пять Д» и направлены на совершенствование открытости власти. Кроме того, Алексей Орлов предложил сосредоточиться на внедрении инноваций в городскую среду («Умный город»), использовании технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»), создании действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»), а также интеграции Екатеринбурга в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).



Программа получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга.