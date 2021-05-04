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В Свердловской области средний размер выданных в марте микрозаймов вырос на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Свердловской области средний размер выданных в марте 2021 года микрозаймов составил 8 тыс. 126 руб., что на 4,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 799 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках по среднему размеру выданных в марте текущего года микрозаймов расположились Москва (11,1 тыс. руб.), Санкт-Петербург (9,7 тыс. руб.), Московская (9,39 тыс. руб.) и Ростовская (9,36 тыс. руб.) области, а также ХМАО (9,17 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, в марте наиболее заметный рост средний размер займов «до зарплаты» продемонстрировал в Республике Татарстан (плюс 15,3%), Красноярском крае (плюс 15,2%), Волгоградской области (плюс 15%), Приморском крае (плюс 13,5%) и Иркутской области (плюс 12,1%).

В целом по стране средний размер микрозаймов в марте 2021 года составил 8,44 тыс. руб., что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,06 тыс. руб.). В то же время по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель не изменился (в феврале 2021 года — 8,44 тыс. руб.).

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