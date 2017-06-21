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Вчера, 15:05

Объем просроченной задолженности россиян превысил 1 трлн рублей

По итогам марта 2021 года объем просроченной задолженности граждан РФ вырос на 0,7%, до 1 трлн 023 млрд руб., говорится в материалах Банка России.

С начала 2021 года показатель увеличился на 4,5%, за год — на 21,5%.

Доля «просрочки» в общем объеме кредитной задолженности в марте текущего года снизилась на 0,1 п. п., до 4,9%.

На 1 апреля россияне должны банкам 20,7 трлн руб. (плюс 2,2% к уровню предыдущего месяца), передает «Прайм».

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