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Вчера, 14:42

На Среднем Урале проведут проверку безопасности образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести масштабную проверку безопасности образовательных учреждений, сообщает департамент информационной политики региона.

Данное поручение дано в связи с трагедией в Казани. Дополнительные проверки проведут областные министерство образования и молодежной политики и министерство общественной безопасности.

Днем 11 мая 2021 года в Казани в результате стрельбы в местной гимназии погибли 7 детей. Еще 16 сотрудников и учеников учреждения получили ранения.

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