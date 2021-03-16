На Среднем Урале проведут проверку безопасности образовательных учреждений

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести масштабную проверку безопасности образовательных учреждений, сообщает департамент информационной политики региона.



Данное поручение дано в связи с трагедией в Казани. Дополнительные проверки проведут областные министерство образования и молодежной политики и министерство общественной безопасности.



Днем 11 мая 2021 года в Казани в результате стрельбы в местной гимназии погибли 7 детей. Еще 16 сотрудников и учеников учреждения получили ранения.