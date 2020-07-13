Свердловская ГИБДД выявила более 600 нетрезвых водителей за десять нерабочих дней

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В ходе рейдовых мероприятий, проходивших во время длинных майских выходных, сотрудники ГИБДД Свердловской области пресекли почти 1,5 тыс. грубых нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения были связаны с управлением в состоянии опьянения, а также без водительских удостоверений и будучи лишенными права управления за грубые нарушения ПДД.
«Более 600 водителей допустили управление в алкогольном и наркотическом опьянении, причем почти 80 этих водителей ранее уже привлекались к ответственности за такие правонарушения, теперь им грозит уже уголовная ответственность. Около 700 водителей сели за руль, но при этом либо никогда не получали водительских удостоверений, либо они лишены специального права управления за ранее допущенные грубые нарушения ПДД», — говорится в сообщении.
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