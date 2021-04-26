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Вчера, 13:53

В Свердловской области отклонили более 13 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. На 29 апреля жители Свердловской области подали 52 тыс. 216 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 35 тыс. 465 уже одобрены, по 13 тыс. 164 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

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