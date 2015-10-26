Службы благоустройства за ночь убрали улицы Екатеринбурга после празднования Дня Победы

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга провели оперативную уборку после народных гуляний, прошедших в городе в День Победы.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в ночь на 10 мая на улицах города работали более 150 единиц дорожной техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин и 48 вакуумных пылесосов.



«В 00.00 часов было запущено движение транспорта на всех улицах, кроме Пушкина, где происходил демонтаж сценического оборудования. К утру 10 мая Екатеринбург был полностью прибран и помыт», — говорится в сообщении.



После ночной уборки на полигоны города было вывезено 79 т грязи и 27 т мусора. В дневное же время 10 мая 400 дорожных рабочих и 130 единиц техники очистили город от 46 т грязи и 63 т мусора.