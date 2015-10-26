Службы благоустройства за ночь убрали улицы Екатеринбурга после празднования Дня Победы

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга провели оперативную уборку после народных гуляний, прошедших в городе в День Победы.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в ночь на 10 мая на улицах города работали более 150 единиц дорожной техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин и 48 вакуумных пылесосов.
«В 00.00 часов было запущено движение транспорта на всех улицах, кроме Пушкина, где происходил демонтаж сценического оборудования. К утру 10 мая Екатеринбург был полностью прибран и помыт», — говорится в сообщении.
После ночной уборки на полигоны города было вывезено 79 т грязи и 27 т мусора. В дневное же время 10 мая 400 дорожных рабочих и 130 единиц техники очистили город от 46 т грязи и 63 т мусора.
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2015. Специалисты дорожно-эксплуатационных управлений Екатеринбурга за прошедшие выходные ...27.04.2015 За минувшие выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 300 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. Службы благоустройства Екатеринбурга в минувшие выходные израсходовали на поливку улиц ...17.04.2015 В ночной уборке Екатеринбурга было задействовано более 150 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2015. В ночь с 16 на 17 апреля в ночной уборке города было задействовано 159 единиц техники и ...14.04.2015 За минувшие сутки службы благоустройства Екатеринбурга вывезли из города 700 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2015. Службы благоустройства Екатеринбурга в ночь на 14 апреля, пользуясь теплой погодой, ...07.04.2015 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезено более 800 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2015. С улиц Екатеринбурга за ночь и день 6 апреля службы благоустройства вывезли 818 т грязи ...